Степашин: самая длинная «скамейка» в РПЛ именно у «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал возможное попадание московского клуба в Лигу Европы по итогам прошедшего чемпионата.
Напомним, «Динамо» получит путёвку в квалификацию Лиги Европы в случае победы «Зенита» в финале Кубка России.
«Шестое место хорошее. Тем более это место практически Лиги Европы. Это совсем уже другой уровень игры, это встречи с интересными иностранными клубами, что привлечёт дополнительных болельщиков. Надеюсь, к сентябрю мы сможем уже не 10% зрителей пускать на стадион. Ну, если покажем хорошие результаты, то и финансовая поддержка будет обеспечена.
Мы готовы к Лиге Европы. У нас очень длинная «скамейка». Самая длинная «скамейка», пожалуй, сегодня в Премьер-Лиге именно у московского «Динамо». Вы обратили внимание, в «Краснодаре» играли, по сути дела, молодёжным составом, и играли неплохо», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».
- 23 июля 2020
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