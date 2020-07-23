«Рубин» объявил об уходе Граната, Маркова и ещё трёх футболистов

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о расставании с пятью футболистами по окончании сезона-2019/2020.



Защитник Владимир Гранат покинул команду в связи с истечением контракта. Остальные – защитники Константин Плиев, Николай Поярков и Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков – уходят из-за окончания сроков аренды. Плиев и Поярков возвращаются в «Ростов», Марков – в московское «Динамо», а Пабло Сантос – в «Брагу».



«Рубин» благодарит игроков за время, проведённое в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанского клуба.



Гранат защищал цвета «Рубина» с 2017 года. Плиев, Поярков и Марков были арендованы клубом в прошлом году, Пабло Сантос – в этом.



«Рубин», набрав 35 очков в 30 турах, занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2019/2020.

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