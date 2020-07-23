Мэр Лондона: потрясающе вновь видеть, как «Ливерпуль» поднимает трофей АПЛ

Мэр Лондона Садик Хан, являющийся болельщиком «Ливерпуля», отреагировал на вручение красным трофея английской Премьер-лиги.



«В юности я не думал, что придётся ждать этого 30 лет. Потрясающе вновь видеть, как «Ливерпуль» поднимает трофей Премьер-лиги. Какое великолепное достижение», — написал Хан в своём «твиттере».

«Ливерпуль» завоевал титул победителя английской Премьер-лиги за семь туров до окончания первенства после проигрыша «Манчестер Сити» в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.



Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/1901, 1905/1906, 1921/1922, 1922/1923, 1946/1947, 1963/1964, 1965/1966, 1972/1973, 1975/1976, 1976/1977, 1978/1979, 1979/1980, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1985/1986, 1987/1988, 1989/1990, 2019/2020).