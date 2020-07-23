«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении в отношении матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Сочи».
«КДК РФС присудил «Сочи» поражение со счётом 0:3. Соответственно КДК присудил победу «Крыльям Советов» со счётом 3:0», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
16 июля стало известно, что в «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. Девять человек в сочинском клубе оказались заражены COVID-19. В связи с этим был отменён матч 29-го тура чемпионата России, в котором команда должна была сыграть с «Тамбовом». Тем не менее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что футболисты переносят инфекцию бессимптомно и клуб настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится, однако встречу отменили.
- 23 июля 2020
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