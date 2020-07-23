Фернандеш и Фьолусон покинули «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о расставании с полузащитником Мануэлем Фернандешем и защитником Йоном Гудни Фьолусоном, сообщается на официальном сайте клуба.
«По окончании сезона-2019/2020 истёк срок действия контракта у Мануэла Фернандеша. Что же до Йона Гудни Фьолусона, его трудовое соглашение действовало до конца сезона-2020/2021, но было прекращено досрочно по взаимному согласию сторон. Оба футболиста не сыграют за «Краснодар» в следующем игровом году.
ФК «Краснодар» благодарит Мануэла Фернандеша и Йона Гудни Фьолусона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что по итогам закончившегося чемпионата России «Краснодар» занял третье место. Команда Мусаева сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.
- 23 июля 2020
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