Фернандеш и Фьолусон покинули «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о расставании с полузащитником Мануэлем Фернандешем и защитником Йоном Гудни Фьолусоном, сообщается на официальном сайте клуба.



«По окончании сезона-2019/2020 истёк срок действия контракта у Мануэла Фернандеша. Что же до Йона Гудни Фьолусона, его трудовое соглашение действовало до конца сезона-2020/2021, но было прекращено досрочно по взаимному согласию сторон. Оба футболиста не сыграют за «Краснодар» в следующем игровом году.



ФК «Краснодар» благодарит Мануэла Фернандеша и Йона Гудни Фьолусона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что по итогам закончившегося чемпионата России «Краснодар» занял третье место. Команда Мусаева сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.