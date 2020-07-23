Щенников: наша команда достойна Лиги чемпионов. Обидно, что не попали

Защитник ЦСКА Георгий Щенников подвёл итоги завершившегося сезона после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).

Отметим, что защитник отметился победным голом.

«Мы пытались выполнить план на игру, пытались забить быстрый гол, у нас получилось забить в первом тайме, после удаления мы уже контролировали игру.



В моменте с голом решил сузить, мяч пошёл на меня, а там не знаю… Фартануло, так скажем.



Я бил с правой ноги. С правой особо я ничего не отрабатываю. Доля случайности в этом мяче есть. Можно ли называть меня Пушкой Страшной? Думаю, нет.



Мы могли попасть в Лигу чемпионов, если бы в некоторых играх сыграли удачнее. Обидно, что не попали, наша команда достойна Лиги чемпионов. Ничего не поделаешь», — сказал игрок в интервью пресс-службе клуба.