Щенников: наша команда достойна Лиги чемпионов. Обидно, что не попали

Защитник ЦСКА Георгий Щенников подвёл итоги завершившегося сезона после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
Отметим, что защитник отметился победным голом.
«Мы пытались выполнить план на игру, пытались забить быстрый гол, у нас получилось забить в первом тайме, после удаления мы уже контролировали игру.
В моменте с голом решил сузить, мяч пошёл на меня, а там не знаю… Фартануло, так скажем.
Я бил с правой ноги. С правой особо я ничего не отрабатываю. Доля случайности в этом мяче есть. Можно ли называть меня Пушкой Страшной? Думаю, нет.
Мы могли попасть в Лигу чемпионов, если бы в некоторых играх сыграли удачнее. Обидно, что не попали, наша команда достойна Лиги чемпионов. Ничего не поделаешь», — сказал игрок в интервью пресс-службе клуба.
- 23 июля 2020
-
12:40
-
12:36
-
12:30
-
12:23
-
12:21
-
12:00
-
11:53
-
11:43
-
11:42
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:54
-
10:47
-
10:43
-
10:26
-
10:15
-
10:10
-
09:55
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
07:40
-
05:35
-
05:20
-
05:00
-
04:52
-
04:41
-
04:25
-
04:22
-
03:36
-
03:34