Лондонский «Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в традиционных для «канониров» красном и белом цветах. Корпус футболки сделан красным, а рукава – белыми. При этом на ней присутствует узор. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал»
Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал»
«Арсенал» за тур до окончания нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Команда уже потеряла шансы на попадание в зону еврокубков, однако может пробиться в Лигу Европы, если выиграет Кубок Англии. В финале соревнований «канониры» встретятся с «Челси».
В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Уотфордом». Матч состоится 26 июля.
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