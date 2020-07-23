Сердар Азмун: со стороны «Зенита» недооценки «Химок» не будет

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о предстоящем матче с «Химками» в финале Кубка России, который состоится в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» 25 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Нас ждёт очень эмоциональная, напряжённая игра с «Химками». Нам важно завоевать Кубок России. Это непростой соперник, тем более с учётом победы над «Уралом» на их поле. С нашей стороны недооценки не будет.
Каковы мои дальнейшие цели? Я всегда стараюсь помочь команде. Хочется всегда быть чемпионом», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
«Зенит» на пути к финалу Кубка России победил «Енисей» (2:1), «Томь» (4:0) и «Ахмат» (2:1 ДВ). Наконец, в полуфинальном матче, который прошёл накануне, 19 июля, сине-бело-голубые одолели «Спартак» со счётом 2:1. В свою очередь «Химки» оказались сильнее «Рубина» (3:0), «Оренбурга» (2:1) и «Торпедо» (5:1), а в полуфинале переиграли «Урал» (3:1).
- 23 июля 2020
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