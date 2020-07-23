Ордец: довольны, что завершили сезон на шестом месте

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец подвёл итоги завершившегося чемпионата после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1).

«Довольны, что завершили сезон на шестом месте, особенно памятуя о ситуации в начале чемпионата, когда мы на какое-то время опустились в зону вылета. Тем не менее удалось собраться и выправить положение.

Очень неудобно перед нашими болельщиками, что не смогли победить сегодня. Что же, будем набираться положительных эмоций за четыре дня выходных и уже с новыми силами готовиться к следующему чемпионату, который, надеюсь, получится куда успешнее и принесёт больше радости нашим замечательным болельщикам", — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.