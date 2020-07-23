«Надежда умирает последней». В «Оренбурге» ждут итогов собрания клубов РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о собрании клубов Российской Премьер-Лиги, которое проходит в эти минуты.



«Совещание идёт, на нём присутствует наш генеральный директор. Выйдет, расскажет, чем закончилось. Надежда умирает последней. Посмотрим», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что исполком РФС не будет рассматривать вопрос расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд на сезон-2020/2021. Таким образом, в следующей кампании чемпионат России вновь будет представлен 16 клубами.



По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице и не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе.

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