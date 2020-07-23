Евсеев: объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов, чтобы финишировать выше

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги завершившегося чемпионата.

«Новый сезон совсем скоро. А этот останется в памяти навсегда.

«Уфа» финишировала девятой. Могли и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов. «Уфа» — вторая по пропущенным мячам, лучше оборона только у «Зенита». После весеннего карантина выдали замечательный отрезок, повторив рекордную серию клуба без поражений.

Раскрылись игроки, о которых сейчас говорят все. Стали «грозой авторитетов». Чемпион взял у нас только 1 очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня: никто не мог сказать про «Уфу» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений.

Спасибо всем за этот сезон. Отдохнём несколько дней и снова за работу», — написал Евсеев в "Инстаграме".