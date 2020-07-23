Андрей Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на инициативу болельщиков клуба, которые начали сбор средств для оплаты штрафа футболиста.



«Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы для медведей. Пусть мишек будет больше!» — сказал Ещенко в ролике, опубликованном в «твиттере» красно-белых.

Напомним, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, говоря о нападающих Артёме Дзюбе и Сердаре Азмуне, которые во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт, заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». После встречи, в которой сине-бело-голубые победили со счётом 2:1, Ещенко вышел на поле в футболке со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме. За это игрок был оштрафован на 50 тыс. рублей.