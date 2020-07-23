Аджоев: после борьбы за выживание «Арсенал» решает задачи другого уровня три сезона подряд

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал итоги завершившегося чемпионата.

По результатам первенства «Арсенал» занял восьмое место в таблице.



— Подводя итоги сезона, обязательно нужно учитывать то, в каких условиях он прошёл. Всё-таки все мы столкнулись с ситуацией, когда чемпионат был остановлен на три месяца, а потом игры шли одна за другой, через два дня на третий. Подобного опыта не было ни у кого, и хорошо уже то, что первенство было доиграно и был соблюдён спортивный принцип. Это самое главное.

Что касается нашей команды, то мы третий год подряд оказываемся в первой восьмёрке. После борьбы за выживание и сохранение места в РПЛ уже три сезона подряд тульский «Арсенал» решает задачи другого уровня и другого порядка. Это приятная стабильность, показывающая, что мы на правильном пути. Для нас очень важно развиваться планомерно, постепенно, без резких движений вверх-вниз. Именно такую ситуацию мы и наблюдаем в Туле. Причём первая команда — это только вершина выстроенной вертикали. Создана Академия, построена тренировочная арена с искусственным газоном, крытый манеж, где сотни детей могут заниматься футболом круглый год. Всё это стало возможно благодаря вниманию к «Арсеналу» со стороны губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В ПФЛ играет команда «Химик-Арсенал» из Новомосковска, которую возглавляет Андрей Пятницкий. В молодёжном первенстве успешно выступает команда под руководством Владислава Тернавского. Сейчас смело можно утверждать, что тульский «Арсенал» — это заметный, узнаваемый клуб в РПЛ, который не просто на равных борется с топ-командами нашего чемпионата, но и регулярно побеждает их.

Отдельно нужно сказать о том, что в очередной раз в Туле по-новому раскрылись некоторые футболисты, и это уже становится своеобразной визитной карточкой «Арсенала». Кто-то выходит на новый уровень, как Даниил Лесовой, кто-то перезапускает карьеру, как Евгений Луценко, забивший 15 голов и проведший свой лучший сезон. В конце чемпионата отлично проявили себя молодые футболисты, получившие свой шанс в основном составе: Пантелеев, Хлусевич, Довбня. Всё это происходит потому, что мы ценим игроков, создаём для них условия, в которых возможен рост. Как известно, в ходе чемпионата в «Арсенале» сменился тренерский штаб. Сергей Подпалый и Николай Ковардаев, принявшие команду в непростой ситуации, достойно провели финиш чемпионата. Очень благодарен и им, и футболистам. Сейчас команде предоставлено несколько дней отдыха, после чего начнём подготовку к следующему сезону, который стартует совсем скоро», — рассказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.