Валерий Карпин: игроки «Ростова» сделали всё, что в их силах. Больше они просто не могли

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл выступления команды в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали всё, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков. В течение всего сезона они поддерживали, болели, переживали. Спасибо им за это, только слова благодарности и от меня лично, и от клуба», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
«Ростов», набрав 45 очков в 30 турах, занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. От зоны Лиги чемпионов подопечных Карпина отделили 7 очков. Всего команда из Ростова-на-Дону одержала 12 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.
- 23 июля 2020
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