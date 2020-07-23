Переживший удар молнии Заборовский: сгорела футболка, бутсы были раздроблены

16-летний вратарь «Знамени Труда» Иван Заборовский рассказал, как чувствует себя после попадания молнии.
«Сам этот день я не помню, к сожалению. Точнее к счастью, потому что всю вот эту боль я не почувствовал. Помню только, что я вышел из дома — и уже очнулся в больнице, где мне все рассказали, что произошло, где я нахожусь, кто меня спас. Да, спас меня тренер. Когда я вернулся, он был рад меня увидеть, обнял меня. Спрашивал, как себя чувствую. Я занимаюсь семь лет у него.
После выхода из комы первыми я увидел врачей. Они мне рассказали, что случилось. Потом уже я увидел родителей, они мне тоже всё подробно рассказали, показали видео, я посмотрел.
У меня сгорела вся футболка, шорты, бутсы были раздроблены, можно сказать, просто пополам разошлись. Все вещи в больнице выкинули, а бутсы дома хранятся. Я был в храме с утра, я верующий, церковь посещал и раньше. Сегодня с батюшкой я не говорил, должен поговорить позже.
Неожиданно было, что футбольное сообщество так отреагировало, я не ожидал этого.
Мечта — попасть в топ-клуб какой-нибудь. Если выбирать из Европы, то в Италию, в «Ювентус» хочется. Или вообще в топ-клуб, неважно какой. Да, фанатею от Буффона. Из российских — «Локомотив». Гильерме нравится, слежу за ним в «Инстаграме», смотрю ролики с ним», — сказал молодой футболист в интервью youtube-каналу «Артём Локалов».
- 23 июля 2020
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