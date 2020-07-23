Медведев заявил, что на первоначальном баннере фанатов «Зенита» не было Федуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что баннер фанатов, появившийся на полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (2:1), изначально был другим.
Напомним, на баннере болельщиков сине-бело-голубых было изображено лицо владельца красно-белых Леонида Федуна в телевизоре, вокруг которого собрались фанаты в цветах клуба. Это отсылка к первому эпизоду сериала «Чёрное зеркало». «Чемпионат» сообщал, что баннер не был согласован с РФС.
«Клубом был согласован баннер, визуально очень похожий на тот, что в итоге вывесили, но абсолютно другой по содержанию. Там тоже был телевизор, но в нём было изображение нашего стадиона, на который через экран телевизора смотрят, так сказать «удалённо», болельщики «Спартака». Мы ничего оскорбительного или предосудительного в этом баннере не увидели, так, лёгкая ирония по поводу истерики о выборе места проведения матча.
То, что центральный фрагмент баннера в итоге оказался перерисованным, стало неожиданностью, и сейчас мы ведём внутреннее расследование и ищем виновных. После этого эпизод будет рассматриваться на следующем заседании КДК», — цитирует Медведева Metaratings.
- 23 июля 2020
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