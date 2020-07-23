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Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

С румынским специалистом был заключён контракт, рассчитанный на два сезона. Договор предусматривает опцию продления ещё на год.

Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА. Помимо «Шахтёра» Луческу тренировал сборную Турции, «Зенит», «Интер», «Бешикташ», «Галатасарай» и ряд клубов в Италии и Румынии.

Ранее сообщалось, что возглавить киевское «Динамо» может бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин.

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