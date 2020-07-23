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Газизов: «Спартак» изначально был против расширения РПЛ

Газизов: «Спартак» изначально был против расширения РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу предложения расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 клубов.

«Спартак» изначально был против расширения лиги. Я лично хотел бы этого, но сейчас лига не готова. В следующем году уже возможно. Надо взвешенно подойти к этому вопросу и менять регламент. Нам надо поддерживать команды, которые играют в еврокубках, потому что мы теряем рейтинг в таблице УЕФА. Мы в первую очередь должны думать о них", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ сообщалось, что на собрании клубов Российской Премьер-Лиги сегодня, 23 июля, было предложено расширение чемпионата до 18 клубов. По информации журналистов, большинство членов лиги проголосовало против.

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