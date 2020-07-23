Андрей Ещенко подарил оригинальную футболку с медведем «Зениту»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о скандальной футболке защитника «Спартака» Андрея Ещенко, показанной после полуфинального матча Кубка России (2:1).



Напомним, Медведев, говоря об имитации полового акта в исполнении Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». После встречи Ещенко вышел на поле в футболке со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме. По словам главы КДК Артура Григорьянца, футболист объяснил поступок тем, что «надеть майку его попросила жена, ведь он очень любит медведей».



«Слова Ещенко про жену? Если он так же послушно откликается на все просьбы супруги по хозяйству, ей можно только позавидовать. Что касается аукциона, торгуют, видимо, не футболкой Ещенко, а теми, что были сделаны для всех – на случай победы. А ту конкретно Ещенко оставил в раздевалке после матча в качестве подарка. Можем и её передать для благотворительных целей тоже. Потому что благотворительность – дело хорошее», — приводит слова Медведева Metaratings.

Андрей Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей