«Спонсирование невозможно». Газизов — об информации про связь «Спартака» с «Химками»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой московский клуб намерен оказывать финансовую помощь вышедшим в Российскую Премьер-Лигу подмосковным «Химкам».

«Химки» могут быть связаны со «Спартаком»? А почему мы не рассматриваем другие команды? Те же «Крылья». Несерьёзно об этом говорить. Вокруг этого будет много слухов. Самое главное — мы соперники на поле. Спонсирование? Это невозможно. Или вы думаете, что «Спартак» может как-то проспонсировать?" — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что один из топ-клубов РПЛ может помочь ресурсами «Химкам», чтобы подмосковный клуб был способен обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.