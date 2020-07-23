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«Спонсирование невозможно». Газизов — об информации про связь «Спартака» с «Химками»

«Спонсирование невозможно». Газизов — об информации про связь «Спартака» с «Химками»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой московский клуб намерен оказывать финансовую помощь вышедшим в Российскую Премьер-Лигу подмосковным «Химкам».

«Химки» могут быть связаны со «Спартаком»? А почему мы не рассматриваем другие команды? Те же «Крылья». Несерьёзно об этом говорить. Вокруг этого будет много слухов. Самое главное — мы соперники на поле. Спонсирование? Это невозможно. Или вы думаете, что «Спартак» может как-то проспонсировать?" — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что один из топ-клубов РПЛ может помочь ресурсами «Химкам», чтобы подмосковный клуб был способен обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.

«Надеюсь, до начала сезона болельщики могут ждать трансфер». Газизов — об усилении
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