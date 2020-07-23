Терюшков: в выступлениях по поводу судьбы «Химок» не было никакой несогласованности

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поведение представителей подмосковных «Химок» во время принятия решения по поводу судьбы клуба.
«Во всех этих выступлениях не было никакой несогласованности. Мы в марте поняли, что вышли в РПЛ по спортивному принципу. Всё это накладывало определённые обязательства на область. Мы вели переговоры с рядом инвесторов. У нас было много предложений, но мы от многих отказались, потому что они хоть и готовы были заходить, но не были очень состоятельны. Мы проверяли их финансовое состояние.
Мы смотрели на ситуацию трезво, а Иванов с Юраном слепо верили, что клуб точно будет в РПЛ. Иванов с Юраном отталкивались от спортивного принципа, а мы смотрели на проблему как менеджеры. Мы же не можем идти в РПЛ без бюджета, это невозможно. Нас очень сильно подкосил коронавирус. Бюджет перестраивался под коечный фонд, под зарплаты медикам и средства индивидуальной защиты. Бюджет спорта в области тоже попал под сокращения. Нам было очень тяжело, и мы не знали, где клуб может оказаться.
Информация про проданное место в Премьер-Лиге, о котором говорил Юран, исходит от того, что он горящий человек. Если бы он не был таковым, команда бы не была так мотивирована и не достигала таких результатов. Многое ему прощается, он прекрасный и талантливый тренер. Но подобная информация — глупость, которая на поверхности. Вряд ли такое вообще возможно, такое бы стало достоянием общественности», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 23 июля 2020
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