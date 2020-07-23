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«Бирмингем» вывел из обращения 22-й номер в честь 17-летнего игрока

«Бирмингем» вывел из обращения 22-й номер в честь 17-летнего игрока
Футбол / Англия 0

«Бирмингем» вывел из обращения 22-й номер в честь 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема, который покинул клуб и перешёл в дортмундскую «Боруссию», сообщается на официальном сайте синих.

«Заботливое, скромное и привлекательное поведение Беллингема вне поля сделало его впечатляющим примером для подражания. Футболка с 22-м номером стала синонимом Джуда, его дебюта в первой команде в возрасте 16 лет и 38 дней. В клубе принято решение изъять этот номер из обращения», — сообщает пресс-служба клуба.

Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Дортмундская «Боруссия» заплатила за хавбека € 23 млн. Хавбек подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года. В составе «Бирмингема» он провёл 44 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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