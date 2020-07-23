Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 57
Начало прямой трансляции
20:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» ведёт переговоры о переходе форварда «Бордо»

«Локомотив» ведёт переговоры о переходе форварда «Бордо»
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» хочет приобрести нападающего «Бордо» Франсуа Камано, сообщает France Football.

Стороны ведут переговоры о трансфере гвинейца. Зимой игрок отклонил предложение «Краснодара».

Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии» и «Бастии-2». Контракт форварда с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Франсуа принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и провёл одну встречу в Кубке французской лиги. В активе игрока один гол.

Зимой сообщалось, что «Краснодар» проявляет интерес к Камано. Российский клуб делал предложение об аренде футболиста с опцией выкупа примерно за € 8 млн.

Сегодня, 23 июля, стало известно, что переговоры московского «Локомотива» и «Милана» по хавбеку Диего Лаксальту возобновятся 26 июля.

«Локомотив» и «Милан» возобновят переговоры по трансферу Лаксальта 26 июля
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020