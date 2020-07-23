«Локомотив» ведёт переговоры о переходе форварда «Бордо»

Московский «Локомотив» хочет приобрести нападающего «Бордо» Франсуа Камано, сообщает France Football.
Стороны ведут переговоры о трансфере гвинейца. Зимой игрок отклонил предложение «Краснодара».
Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии» и «Бастии-2». Контракт форварда с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Франсуа принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и провёл одну встречу в Кубке французской лиги. В активе игрока один гол.
Зимой сообщалось, что «Краснодар» проявляет интерес к Камано. Российский клуб делал предложение об аренде футболиста с опцией выкупа примерно за € 8 млн.
Сегодня, 23 июля, стало известно, что переговоры московского «Локомотива» и «Милана» по хавбеку Диего Лаксальту возобновятся 26 июля.
- 23 июля 2020
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