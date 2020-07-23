Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 57
Начало прямой трансляции
20:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Батурин: голеностоп Айртона после удара Оздоева мог «отвалиться» навсегда

Батурин: голеностоп Айртона после удара Оздоева мог «отвалиться» навсегда
Футбол / Кубок России 0

Комментатор Владислав Батурин поделился мнением о спорных моментах из полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

«10-я минута – Жирков тащит Соболева за футболку. Момент в концовке — явный пенальти, но если смотреть эпизод в широком формате, «длинный эпизод», то там обоюдка. При коротком повторе пенальти 100%.

60-я минута – Барриос бьёт Соболева. Моё мнение — пенальти. Рука питерца — блок и нарушение на уровне кадыка спартаковца.

81-я минута – Осорио сбивает в штрафной Айртона. Понимаю, что не пенальти. Единоборство на скорости, борьба допустимая и без умысла».

89-я минута – Оздоев жёстко фолит на Айртоне. Не согласен с судьями – здесь все признаки красной. Комментарии — отмазки, а удар тем временем агрессивный. «Галик» игрока мог «отвалиться» навсегда», — приводит слова Батурина Legalbet.

Арбитр Федотов: Кашшаи нужно оправдать VAR-ассистента матча «Зенит» — «Спартак»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020