Батурин: голеностоп Айртона после удара Оздоева мог «отвалиться» навсегда

Комментатор Владислав Батурин поделился мнением о спорных моментах из полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

«10-я минута – Жирков тащит Соболева за футболку. Момент в концовке — явный пенальти, но если смотреть эпизод в широком формате, «длинный эпизод», то там обоюдка. При коротком повторе пенальти 100%.



60-я минута – Барриос бьёт Соболева. Моё мнение — пенальти. Рука питерца — блок и нарушение на уровне кадыка спартаковца.



81-я минута – Осорио сбивает в штрафной Айртона. Понимаю, что не пенальти. Единоборство на скорости, борьба допустимая и без умысла».



89-я минута – Оздоев жёстко фолит на Айртоне. Не согласен с судьями – здесь все признаки красной. Комментарии — отмазки, а удар тем временем агрессивный. «Галик» игрока мог «отвалиться» навсегда», — приводит слова Батурина Legalbet.