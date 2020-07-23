Алиев — о назначении Луческу в «Динамо» К: для меня это неприемлемо. Нужно уважать фанатов

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером бело-синих.

«Хочу высказать личное мнение про назначение Луческу главным тренером киевского «Динамо». Мне это непонятно. Игорь Михайлович, для чего и почему? Нужно уважать болельщиков, фанатов и ультрас, которые приходят и болеют за этот клуб.

Все мы прекрасно помним, что он говорил, когда я играл, а он тренировал «Шахтёр». Что киевское «Динамо» всё делает против «Шахтёра», покупает и какие-то неудачи подстраивает. Это, конечно, для меня неприемлемо. Я не одобряю, что Луческу — тренер «Динамо» Киев», — сказал Алиев в видео на своей странице в «Инстаграме».

Киевское «Динамо» сегодня объявило о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера команды. С румынским специалистом был заключён контракт, рассчитанный на два сезона. Договор предусматривает опцию продления ещё на год.



Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год.