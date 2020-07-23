Бушманов и Ташуев стали претендентами на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Как стало известно «Чемпионату», помимо Сергея Передни на должность главного тренера «Нижнего Новгорода» претендуют ещё два специалиста.

Занять пост в нижегородской команде могут бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов и экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев.

Сообщалось, что Сергей Передня близок к тому, чтобы стать главным тренером «Нижнего Новгорода». Нынешний главный тренер нижегородской команды Роберт Евдокимов близок к возвращению в «Оренбург». Евдокимов тренировал «Оренбург» в период с 2012 года по 2017-й. По итогам завершившегося чемпионата России клуб опустился в ФНЛ, заняв последнее место в Российской Премьер-Лиге.

В досрочно завершённом в связи с пандемией коронавируса сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место.