Бушманов и Ташуев стали претендентами на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»
Как стало известно «Чемпионату», помимо Сергея Передни на должность главного тренера «Нижнего Новгорода» претендуют ещё два специалиста.
Занять пост в нижегородской команде могут бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов и экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев.
Сообщалось, что Сергей Передня близок к тому, чтобы стать главным тренером «Нижнего Новгорода». Нынешний главный тренер нижегородской команды Роберт Евдокимов близок к возвращению в «Оренбург». Евдокимов тренировал «Оренбург» в период с 2012 года по 2017-й. По итогам завершившегося чемпионата России клуб опустился в ФНЛ, заняв последнее место в Российской Премьер-Лиге.
В досрочно завершённом в связи с пандемией коронавируса сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место.
Передня близок к тому, чтобы возглавить «Нижний Новгород»
- 23 июля 2020
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