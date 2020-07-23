«Сборная выгодных предложений»: выигрывай билеты на матчи сборной, получай кешбэк и скидки

Платёжная система «Мир» совместно с adidas разыграет футболки из комплекта формы сборной России, а с «Додо Пиццей» – билеты на матчи национальной команды и промокоды на заказ еды.
Кроме того партнёр сборной России представил новые выгодные предложения для держателей карт «Мир»:
— кешбэк 10% за любую покупку в adidas;
— кешбэк 10% за все заказы в мобильном приложении «БУРГЕР КИНГ»;
— скидка 15% на поездки по тарифу «Комфорт» в сервисе заказа такси «Ситимобил».
«Каждый год к периоду больших спортивных соревнований мы готовим для болельщиков выгодные предложения по картам «Мир». В прошлом году можно было выиграть поездку на матч сборной или на тренировку в Новогорске, приобрести билеты на матч и авиабилеты в город его проведения по сниженной цене – и многое другое. В этом году программа для болельщиков национальной команды станет ещё масштабнее – мы назвали её «Сборная выгодных предложений». Она распространится на ещё больше сфер жизни, и чем ближе к матчам сборной, тем больше преимуществ по картам «Мир» мы будем предлагать», — отметила Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платёжной системы «Мир».
Преимущества действуют для карт «Мир» любого банка с 23 июля по 31 августа. Посмотреть подробности текущих предложений и следить за новостями можно, перейдя по ссылке.
- 23 июля 2020
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