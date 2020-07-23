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Кварацхелия, Дюпин и Уремович — лучшие игроки «Рубина» по версии фанатов

Кварацхелия, Дюпин и Уремович — лучшие игроки «Рубина» по версии фанатов
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Рубина» выбрали лучших футболистов команды в сезоне-2019/2020. Ими стали полузащитник Хвича Кварацхелия, вратарь Юрий Дюпин и защитник Филип Уремович.

«Кварацхелия забил три гола, сделал три голевые передачи, заработал два пенальти, стал вторым в лиге по успешным обводкам. Дюпин – лидер сезона по количеству сэйвов и отбитых ударов, 13 сухих матчей, две награды лучшего игрока матча. Уремович – лидер сезона по единоборствам в обороне, 89% точных передач, 78% отборов, одна награда лучшего игрока матча», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Казанский «Рубин» ранее на своём официальном сайте объявил о расставании с пятью футболистами по окончании сезона-2019/2020. «Рубин», набрав 35 очков в 30 турах, занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2019/2020.

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