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Виктор Кашшаи оценил возможность обнародования переговоров судей

Виктор Кашшаи оценил возможность обнародования переговоров судей
Футбол / РПЛ 0

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал идею об обнародовании переговоров судей во время матчей.

«Думаю, что это не невозможно, но нужно это обсудить с ИФАБ и ФИФА. Надеюсь, что будет возможность быть более прозрачными. Коронавирус отнял у нас драгоценное время, и мы должны нагонять упущенное время для тренировок арбитров. Мы обсудим этот момент, но окончательное слово будет за ИФАБ и ФИФА. Многие страны получали это разрешение, это не так просто», — сказал Кашшаи в эфире телеканала «Матч ТВ».

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин ранее не исключил, что переговоры судей в спорных ситуациях во время матчей можно будет выкладывать на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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