Виктор Кашшаи оценил возможность обнародования переговоров судей

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал идею об обнародовании переговоров судей во время матчей.



«Думаю, что это не невозможно, но нужно это обсудить с ИФАБ и ФИФА. Надеюсь, что будет возможность быть более прозрачными. Коронавирус отнял у нас драгоценное время, и мы должны нагонять упущенное время для тренировок арбитров. Мы обсудим этот момент, но окончательное слово будет за ИФАБ и ФИФА. Многие страны получали это разрешение, это не так просто», — сказал Кашшаи в эфире телеканала «Матч ТВ».

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин ранее не исключил, что переговоры судей в спорных ситуациях во время матчей можно будет выкладывать на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).