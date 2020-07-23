Футболисты «Лидса» вместе с фанатами отпраздновали выход в АПЛ
Футболисты и болельщики «Лидс Юнайтед» отпраздновали выход команды в английскую Премьер-лигу после 16-летнего перерыва.
«Лидс Юнайтед» за два тура до завершения турнира в Чемпионшипе гарантировал себе первое место и выход в Премьер-лигу. Клуб на 10 очков оторвался от занявшего второе место «Вест Бромвич Альбион».
В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» вылетел в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона. Клуб «Лидс Юнайтед» трижды становился чемпионом Англии.
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