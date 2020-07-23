Виктор Кашшаи объяснил обилие карточек в матчах после возобновления РПЛ
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал рост числа предупреждений игрокам со стороны арбитров РПЛ.
«Слишком много желтых карточек после возобновления чемпионата означает, что мы стараемся следовать требованиям УЕФА — рефери должен защищать игроков. За любой фол игрок должен понести наказание. Не прошу судей быть строгими и раздавать карточки на все стороны. Единственная причина, повторюсь, — защита игроков. Мы анализируем все ситуации», — сказал Кашшаи в эфире телеканала «Матч ТВ».
Кашшаи высказался и об идее обнародования переговоров судей во время матчей. По его словам, в РФС этот момент будет обсуждаться, но «окончательное слово будет за Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) и ФИФА».
Виктор Кашшаи оценил возможность обнародования переговоров судей
- 23 июля 2020
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