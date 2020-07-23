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Виктор Кашшаи объяснил обилие карточек в матчах после возобновления РПЛ

Виктор Кашшаи объяснил обилие карточек в матчах после возобновления РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал рост числа предупреждений игрокам со стороны арбитров РПЛ.

«Слишком много желтых карточек после возобновления чемпионата означает, что мы стараемся следовать требованиям УЕФА — рефери должен защищать игроков. За любой фол игрок должен понести наказание. Не прошу судей быть строгими и раздавать карточки на все стороны. Единственная причина, повторюсь, — защита игроков. Мы анализируем все ситуации», — сказал Кашшаи в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кашшаи высказался и об идее обнародования переговоров судей во время матчей. По его словам, в РФС этот момент будет обсуждаться, но «окончательное слово будет за Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) и ФИФА».

Виктор Кашшаи оценил возможность обнародования переговоров судей
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