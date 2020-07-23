«Зенит» подшутил над «Локомотивом» из-за отсутствия постов в «Твиттере»

В аккаунте «Зенита» в «Твиттере» появился шуточный пост над коллегами из «Локомотива», которые не обновляли клубный «Твиттер» с 15 июля.

Зенитовцы использовали популярный интернет-мем с котами: «РПЛ закончилась, Наташ», «Вставай, мы в Лиге чемпионов», «А „Спартаку“ VAR два пенальти не отменил», — говорится в посте «Зенита».

Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги стал петербургский «Зенит», который набрал 72 очка. На 15 очков отстал московский «Локомотив». Оба клуба получили путёвки в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» (52) занял третье место и выступит в квалификации Лиги чемпионов. Московский ЦСКА отстал от краснодарцев на 2 очка и отправляется в групповой этап Лиги Европы.



«Ростов» (45) — на пятой строчке в турнирной таблице, команде предстоит сыграть в отборе Лиги Европы. Московское «Динамо» (41), занявшее шестое место, также может сыграть в квалификации ЛЕ, если «Зенит» в финале Кубка России обыграет «Химки». В противном случае в еврокубки попадёт подмосковный клуб.