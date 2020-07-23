Давид Вилья ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья отреагировал на заявление девушки под именем Skyler B, которая в «Твиттере» обвинила его в сексуальных домогательствах.

«В последние дни стало известно о некоторых неопределённых и неоднозначных обвинениях, выдвинутых мне пользователем «Твиттера», которая работала в «Нью-Йорк Сити». Этот клуб я покинул в декабре 2018 года. Учитывая, что данная ситуация наносит ущерб моей репутации, хочу пояснить следующие моменты.



1. Категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня в «Твиттере». Эти обвинения абсолютно ложные.



2. Я не получал никаких сообщений на эту тему до публикации в социальных сетях ни от этого человека, ни из «Нью-Йорк Сити». Из того, что прочитал в «Твиттере», понял, что она стажировалась и покинула клуб в конце 2019 года, через год после моего ухода. Никогда не слышал ни одного из этих обвинений ни из клуба ни из любого другого источника, пока они не были опубликованы в прошлые выходные. Конечно, буду сотрудничать с «Нью-Йорк Сити», потому что данные обвинения затрагивают и клуб.



3. Я выступал за «Нью-Йорк Сити» на протяжении четырёх сезонов и всегда чувствовал любовь и уважение всех в клубе и за его пределами. Трудно понять, почему сейчас возникают эти ложные обвинения, ведь я покинул «Нью-Йорк Сити» в декабре 2018 года, более полутора лет назад. Повторяю, эти обвинения полностью лживые.



4. Домогательства являются серьёзной проблемой в обществе. Тем, кто действительно пострадал от этого, очень трудно принять, что другие используют эту тему для ложных обвинений.



5. Поскольку наша команда юристов работает над тем, чтобы снять эти ложные обвинения, прошу любого человека или средства массовой информации уважать моё право на презумпцию невиновности", — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.