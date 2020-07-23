Самедов: если Кокорин станет игроком «Спартака», это будет просто великолепно

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию о возможном интересе московского клуба к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который выступает за «Сочи» на правах аренды.
«Если Кокорин станет футболистом „Спартака“, это будет большая удача для спартаковцев. Это будет просто великолепно», — цитирует Самедова Rusfootball.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ранее прокомментировал информацию о возможном интересе клуба к Кокорину, назвав его «клёвым игроком».
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.
- 23 июля 2020
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