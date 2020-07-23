Андрей Тихонов открыл футбольную школу в Подмосковье

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов сообщил об открытии собственной футбольной академии в Долгопрудном.

«Приглашаем всех 1 августа! Вас и ваших детей ждут незабываемые впечатления, знакомство с Андреем Тихоновым и подарки для юных футболистов!» — написал Тихонов на своей странице в «Инстаграме», опубликовав видеоэкскурсию по школе.

Будучи футболистом, Тихонов выступал за «Вымпел», «Титан», «Спартак», «Крылья Советов», израильский «Маккаби Тель-Авив», «Химки» и казахстанский «Локомотив». В качестве тренера Тихонов работал в «Крыльях Советов», «Спартаке», «Краснодаре» и «Енисее», а также возглавлял щёлковскую «Спарту».

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.