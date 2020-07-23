Владимир Быстров: стыдно за «Спартак». Нам обещали борьбу за Лигу чемпионов
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о выступлении московского клуба в нынешнем сезоне.
«Стыдно за «Спартак». Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но всё в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами», — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!».
«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки. Чемпионат России сезона-2020/2021 стартует 8 августа, а закончится 19 мая 2021 года.
Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон
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