Владимир Быстров: стыдно за «Спартак». Нам обещали борьбу за Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о выступлении московского клуба в нынешнем сезоне.



«Стыдно за «Спартак». Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но всё в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами», — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!».

«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки. Чемпионат России сезона-2020/2021 стартует 8 августа, а закончится 19 мая 2021 года.