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Лэмпард — о Клоппе: «Ливерпуль» выиграл лигу, но не стоит вести себя слишком высокомерно

Лэмпард — о Клоппе: «Ливерпуль» выиграл лигу, но не стоит вести себя слишком высокомерно
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал конфликт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом во время матча 37-го тура АПЛ (3:5).

Лэмпард вышел из себя после гола Трента Александер-Арнольда со штрафного, назначенного после фола Матео Ковачича.

«По моему мнению, Ковачич не фолил. Многое в матче с «Ливерпулем» пошло не так. Но у меня нет проблем с Юргеном Клоппом. То, как он руководил командой, фантастика.

Справедливости ради стоит признать, что «Ливерпуль» выиграл лигу, но им не стоит быть слишком высокомерными. Такова моя точка зрения, и на этом всё. Во время матча можешь испытывать эмоции", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» со счётом 5:3 обыграл «Челси». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». На следующий день появилось видео с конфликтом Лэмпарда и Клоппа.

Лэмпард обматерил Клоппа во время матча «Ливерпуль» — «Челси»
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