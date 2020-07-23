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Президент «Динамо» Киев — фанатам: я в этот клуб вбахал полтора миллиарда. Свои вложите

Президент «Динамо» Киев — фанатам: я в этот клуб вбахал полтора миллиарда. Свои вложите
Футбол / Прочие турниры 0

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис встретился с фанатами и ответил на их претензии по поводу назначения на пост главного тренера команды Мирчи Луческу, который тренировал «Шахтёр».

«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вбахал (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю.

Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте $ 30 млн в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите кого хотите", — приводит слова Суркиса «Главком».

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