Президент «Динамо» Киев — фанатам: я в этот клуб вбахал полтора миллиарда. Свои вложите
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис встретился с фанатами и ответил на их претензии по поводу назначения на пост главного тренера команды Мирчи Луческу, который тренировал «Шахтёр».
«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вбахал (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю.
Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте $ 30 млн в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите кого хотите", — приводит слова Суркиса «Главком».
Блохин: назначение Луческу в киевское «Динамо» — плевок мне в душу
- 24 июля 2020
-
00:53
-
00:51
-
00:38
-
00:37
-
00:07
-
00:01
- 23 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:28
-
23:19
-
23:16
-
22:51
-
22:48
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:14
-
21:47
-
21:40
-
21:22
-
21:17
-
21:07
-
20:53
-
20:28
-
20:28
-
20:09
-
20:08
-
19:53
-
19:39
-
19:34
-
19:32
-
19:22
-
19:21
-
19:02
-
18:55
Партнерский контент