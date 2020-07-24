Сарри: «Ювентус» проиграл, так как хотел победить любой ценой

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал проигрыш команды в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:2).

«Мы лишились порядка в игре, так как хотели победить любой ценой, но оголили тылы. Пропустили гол в концовке, так как стремились заработать три очка.

Нам не хватило агрессии. Очень жаль проигрывать такой матч. В этот период очень сложно набирать очки, но нам нужно закрыть все вопросы в чемпионате. Только после этого сможем думать о Лиге чемпионов", — приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус», в 35 турах набрав 80 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чтобы оформить чемпионский титул, туринскому клубу необходимо набрать три очка в трёх оставшихся матчах. В 36-м туре «Ювентус» дома сыграет с «Сампдорией». Матч состоится 26 июля.