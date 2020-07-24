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«Лацио» одержал волевую победу над «Кальяри»

«Лацио» одержал волевую победу над «Кальяри»
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Марко Пиччинини, ассистировали ему судьи на линиях Сальваторе Лонго и Марко Скатральи.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Джованни Симеоне, которому ассистировал Артур Ионице. Хозяева восстановили равновесие в начале второго тайма — на 47-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич. Победу римлянам принёс гол Чиро Иммобиле на 60-й минуте с передачи Луиса Альберто.

«Лацио», набрав 72 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кальяри» (42) — на 13-м месте.

Италия - Серия А. 35-й тур
23 июля 2020, четверг. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Симеоне – 45'   1:1 Милинкович-Савич – 47'   2:1 Иммобиле – 60'
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