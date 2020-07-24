«Лацио» одержал волевую победу над «Кальяри»
В матче 35-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Марко Пиччинини, ассистировали ему судьи на линиях Сальваторе Лонго и Марко Скатральи.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Джованни Симеоне, которому ассистировал Артур Ионице. Хозяева восстановили равновесие в начале второго тайма — на 47-й минуте отличился Сергей Милинкович-Савич. Победу римлянам принёс гол Чиро Иммобиле на 60-й минуте с передачи Луиса Альберто.
«Лацио», набрав 72 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кальяри» (42) — на 13-м месте.
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