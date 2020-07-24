Юрген Клопп поблагодарил невидимых болельщиков. Видео

Футболистам и тренерам «Ливерпуля» после матча 37-го тура с «Челси» (5:3) вручили чемпионский трофей английской Премьер-Лиги. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп в ходе празднования невидимых болельщиков.

Клопп встал перед телевизионной камерой, помахал рукой и послал зрителям воздушный поцелуй. Специалист также исполнил небольшой танец.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.



Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).