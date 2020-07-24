«Ювентус» потерял 18 очков, ведя в счёте по ходу матча. Это худший результат за 9 лет

«Ювентус» в матче 35-го тура чемпионата Италии проиграл «Удинезе» (1:2), выигрывая по ходу встречи со счётом 1:0. Туринский клуб в нынешнем сезоне потерял 18 очков, выигрывая по ходу матча. Это худший результат «Ювентуса» за последние 9 сезонов.

«Ювентус», в 35 турах набрав 80 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чтобы оформить чемпионский титул, туринскому клубу необходимо набрать три очка в трёх оставшихся матчах. В 36-м туре «Ювентус» дома сыграет с «Сампдорией». Матч состоится 26 июля.

В Лиге чемпионов «Ювентус» в 1/8 финала сыграет с «Лионом». В первом матче французский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0. Ответный матч состоится в Турине 7 августа.