Впервые с 2014 года «Ювентус» проиграл в Серии А из-за гола в компенсированное время

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде неожиданно уступил «Удинезе» со счётом 1:2, пропустив второй мяч в компенсированное арбитром время.
Как сообщает Gracenote в «Твиттере», «Ювентус» проиграл матч в Серии А из-за гола в добавленное арбитром время впервые с 29 октября 2014 года, когда туринцы уступили «Дженоа» из-за гола на 94-й минуте от защитника Луки Антонини.
Ранее стало известно, что в текущем сезоне «Ювентус» потерял 18 очков, ведя в счёте по ходу матча, продемонстрировав худший результат за 9 лет.
«Удинезе», набрав 39 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (80) — на 1-м месте.
В 36-м туре «Ювентус» дома сыграет с «Сампдорией», а «Удинезе» проведёт гостевую встречу с «Кальяри». Матчи состоятся 26 июля.
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