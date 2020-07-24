«Чёрные думают только о деньгах». Новичок «Боруссии Д» подвергся расистским оскорблениям

17-летний новичок дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, перешедший из английского «Бирмингема», подвергся расистским оскорблениям в Интернете, сообщает Sky Sports.
Неизвестный пользователь в своём сообщении в одной из социальных сетей назвал футболиста «переоценённым талантом» и написал, что «чёрные думают только о деньгах». Беллингем посчитал такие высказывания отвратительными, также позицию игрока поддержала дортмундская «Боруссия» и «Бирмингем», заявившие, что не терпят расистские проявления в любых формах.
Данные сообщения с расистскими оскорблениями попали в руки Полиции, которая уже проводит расследование инцидента.
Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Дортмундская «Боруссия» заплатила за хавбека € 23 млн. Хавбек подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года. В составе «Бирмингема» он провёл 44 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Ранее стало известно, что английский клуб вывел из обращения 22-й номер в честь 17-летнего игрока.
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