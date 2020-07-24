Рекордный контракт Стерлинга с Adidas на € 11 млн в год может помочь переходу в «Реал»

25-летний вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заключил рекордный контракт с техническим спонсором – Adidas, сообщает AS со ссылкой на The Times.
Сумма сделки составила около € 11 млн в год с учётом всех бонусов, что является рекордной сделкой для всего британского футбола. Контракт вступит в силу после 31 июля, когда у Стерлинга завершится действующее соглашение с другим техническим спонсором – Nike.
Потенциально данная сделка может сыграть решающую роль при переходе игрока в мадридский «Реал», об интересе которого сообщалось ранее, так как техническим спонсором «сливочных» является также Adidas. Издание отмечает, что игроку хорошо известно о роли, которую фирма сыграла в переходе Дэвида Бекхэма в 2003 году из «Манчестер Юнайтед» в столицу Испании. Тем не менее, также отмечается, что ценник Стерлинга, вероятно, станет камнем преткновения для переезда на «Бернабеу», поскольку Мадрид не хочет тратить большие деньги в нынешних финансовых условиях. У форварда ещё есть три года по контракту с «Сити», и, по данным Transfermarkt, в настоящее время его стоимость составляет чуть менее € 130 млн.
Ещё одна проблема заключается в том, что в составе «Лос Бланкос» уже 6 атакующих игроков — Гарет Бэйл, Родриго, Винисиус Жуниор, Лукас Васкес, Браим Диас и Марко Асенсио – поэтому сначала «Реалу» придётся освободить место для Стерлинга.
В текущем сезоне Рахим Стерлинг провёл 49 матчей за «Сити» во всех турнирах, отметившись 29 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
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