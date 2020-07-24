Дом игрока «Ливерпуля» Фабиньо ограбили, пока он отмечал чемпионство с командой

Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо подвергся ограблению, в то время как игрок отмечал с командой завоевание трофея английской Премьер-лиги, утверждает Liverpool Echo.

Дом Фабиньо, как сообщается, был ограблен в ночь победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге, то есть во время игры 37-го тура с «Челси» (5:3) по окончании которой и проходили праздничные церемонии.



Предполагается, что дом бразильского полузащитника стал мишенью воров, когда никого не было дома, и, как считается, взлом произошел между 15:00 в среду днём и 04:00 утра в четверг. Считается, что воры проникли в его дом, в то время как сам игрок был на «Энфилде», празднуя важную победу «Ливерпуля».



По сообщениям полиции, было похищено несколько ювелирных изделий, а также серый Audi RS6, который позднее был замечен и найден в одном из районов Уигана.



Фабиньо — последняя звезда «Ливерпуля», чей дом был ограблен, в то время как он принимал участие в матче. Ранее подобному ограблению подвергся дом Садио Мане во время игры с мюнхенской «Баварией» (3:1 общ.) в 2019 году, но до этого Деян Ловрен, Роберто Фирмино, Пепе Рейна, Даниэль Аггер и Ежи Дудек также становились жертвами воров.