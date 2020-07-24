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Игрок «Ахмата» Олег Иванов рассказал, почему не перешёл в ЦСКА и «Спартак»

Игрок «Ахмата» Олег Иванов рассказал, почему не перешёл в ЦСКА и «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

33-летний российский полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал информацию о несостоявшихся переходах в московские ЦСКА и «Спартак».

«Возвращение в «Спартак»? Тренер хотел, у меня был разговор с Аленичевым. Мог вернуться, просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. «Ахмат» не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что «Спартак» — такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени.

ЦСКА? Со Слуцким у нас хорошие отношения. Он и в «Крылья» меня брал, и в ЦСКА звал. Но там другая история. Клубы не сошлись в трансферной стоимости», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Олег Иванов принял участие в 27 встречах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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