Игрок «Ахмата» Олег Иванов рассказал, почему не перешёл в ЦСКА и «Спартак»

33-летний российский полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал информацию о несостоявшихся переходах в московские ЦСКА и «Спартак».
«Возвращение в «Спартак»? Тренер хотел, у меня был разговор с Аленичевым. Мог вернуться, просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. «Ахмат» не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что «Спартак» — такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени.
ЦСКА? Со Слуцким у нас хорошие отношения. Он и в «Крылья» меня брал, и в ЦСКА звал. Но там другая история. Клубы не сошлись в трансферной стоимости», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Олег Иванов принял участие в 27 встречах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
- 24 июля 2020
-
06:29
-
06:08
-
05:25
-
04:29
-
04:13
-
02:43
-
02:17
-
02:04
-
01:43
-
01:28
-
00:53
-
00:51
-
00:38
-
00:37
-
00:07
-
00:01
- 23 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:28
-
23:19
-
23:16
-
22:51
-
22:48
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:14
-
21:47
-
21:40
-
21:22
-
21:17
-
21:07
-
20:53
-
20:28
-
20:28