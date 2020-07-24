Тухель оценил форму Неймара перед финалом Кубка Франции

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о состоянии бразильского нападающего Неймара.

«Я не удивлён. Он вернулся в хорошем настроении, в хорошей форме. Он очень быстро адаптируется ко всем тренировкам, очень быстро набрал скорость. Для него важно играть как можно больше. Ему дали столько минут игрового времени, сколько было возможно Он будет на поле завтра. Он в хорошей форме, решительный, и это самое лучшее для нас», — приводит слова Неймара Goal.

Сегодня, 24 июля «ПСЖ» предстоит сыграть с «Сент-Этьеном» в финале Кубка Франции.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующий контракт Неймара рассчитан до 30 июня 2022 года. В 2017 году приобретение бразильца обошлось парижанам в € 222 млн.