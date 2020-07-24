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Чиро Иммобиле близок к историческому рекорду в Серии A

Чиро Иммобиле близок к историческому рекорду в Серии A
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле близок к рекорду по результативности в чемпионате Италии. В матче 35-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1. Иммобиле стал автором одного из голов.

Теперь на счету форварда стал 31 гол в сезоне. Только Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959) и Феличе Борель (32 гола в сезоне-1933/1934) забивали больше за один сезон среди всех итальянских игроков Серии А, сообщается в «твиттере» Opta Paolo. Таким образом, Иммобиле осталось забить два гола до рекорда.

Иммобиле стал игроком «Лацио» летом 2016 года после перехода из «Севильи» за € 9,45 млн.

«Лацио», набрав 72 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре клуб встретится с «Вероной».

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