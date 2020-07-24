РПЛ назвала дату начала нового сезона, «Спартак» пошутил о фразе Кашшаи. Главное к утру

Стала известна дата начала нового сезона РПЛ, Луческу возглавил киевское «Динамо», Федун рассказал о целях «Спартака» в новом сезоне и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Жоау Мариу попрощался с «Локомотивом».
2. Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон.
3. Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги.
4. Новый сезон РПЛ начнётся 8 августа. Матч за Суперкубок состоится 7 августа.
5. Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок 12 сентября в Калифорнии.
6. «Спартак» пошутил о цитате Кашшаи про эпизод с падением Соболева.
7. Мария Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг.
8. Льюис Хэмилтон решил привлечь внимание к проблеме лесных пожаров в России.
9. Унаи Эмери возглавил «Вильярреал».
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