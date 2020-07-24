РПЛ назвала дату начала нового сезона, «Спартак» пошутил о фразе Кашшаи. Главное к утру

Стала известна дата начала нового сезона РПЛ, Луческу возглавил киевское «Динамо», Федун рассказал о целях «Спартака» в новом сезоне и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Жоау Мариу попрощался с «Локомотивом».

2. Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон.

3. Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги.

4. Новый сезон РПЛ начнётся 8 августа. Матч за Суперкубок состоится 7 августа.

5. Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок 12 сентября в Калифорнии.

6. «Спартак» пошутил о цитате Кашшаи про эпизод с падением Соболева.

7. Мария Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг.

8. Льюис Хэмилтон решил привлечь внимание к проблеме лесных пожаров в России.

9. Унаи Эмери возглавил «Вильярреал».

10. Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо».